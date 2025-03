Bucaramanga x Colo Colo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores Confira todas as informações do duelo válido pela 1ª rodada da fase de grupos

Confira todas as informações do duelo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Arte/Lance!) Confira todas as informações do duelo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)