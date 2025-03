Barcelona de Guayaquil x Independiente Del Valle: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

Ficha do jogo BAR IND Primeira rodada Libertadores Data e Hora Terça-feira (1), às 23h (de Brasília) Local Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador Árbitro Onde assistir

O Barcelona de Guayaquil receb o Independiente Del Valle nesta terça-feira (1) pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O confroto estpa marcado para às 23h (horário de Brasília) no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

O Barcelona de Guayaquil lidera o Campeonato Equatoriano com 15 pontos, após vencer quatro de seus últimos cinco confrontos na competição local. Além disso, a equipe eliminou o Corinthians na fase classificatória da Libertadores e iniciou o campeonato com o pé direito. O técnico Segundo Castillo viralizou nas redes sociais por conta dos trajes elegantes à beira do campo.

O Independiente Del Valle, por sua vez, ocupa a sexta posição no Campeonato Equatoriano, com nove pontos, e conquistou apenas duas vitórias em seus últimos cinco confrontos. Em 2024, a equipe terminou em segundo lugar no campeonato local e garantiu classificação direta para a Libertadores.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi no dia 3 de março de 2025, pela terceira rodada do Campeoanto Equatoriano, e o Independiente acabou goleando o adversário por 4 a 0.

Tudo sobre o jogo entre Barcelona de Guayaquil e Independiente Del Valle (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona de Guayaquil x Independiente Del Valle

1ª rodada — Libertadores

📆 Data e horário: terça-feira, 1 de abril de 2025, às 23h(de Brasília);

📍 Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming);