Brusque x Athletico: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil

Brusque e Athletico se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 16h (horário de Brasília), na Arena Joinville, em Santa Catarina. O confronto, válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, terá transmissão do Amazon Prime.

A partida acontece em Joinville por causa da capacidade do estádio Augusto Bauer ser inferior a 10 mil pessoas, algo exigido pela CBF para essa fase da competição - a casa do Brusque comporta cerca de 5 mil pessoas. Antes, o jogo estava marcado para o estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, mas a direção do Quadricolor já tinha a Arena Joinville como preferência.

O duelo da volta está marcado para 20 de maio (terça-feira), às 19h30, na Ligga Arena.

O Brusque chega de vitória por 1 a 0 diante do Ypiranga-RS, em casa, e assumiu a quinta posição da Série C, com sete pontos, em três jogos. Pela Copa do Brasil, o Quadricolor passou por Trem-AP (2x0) e Olaria-RJ (2x1), ambos fora de casa.

O Athletico vem de derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, fora de casa, e caiu para a sétima colocação da Série B, com nove pontos, após cinco rodadas. Na Copa do Brasil, o Furacão passou por Pouso Alegre (2x0, fora) e Guarany de Bagé (3x1, casa).

Confira as informações do jogo entre Brusque e Athletico, pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

BRUSQUE X ATHLETICO

COPA DO BRASIL - 3ª FASE (IDA)

📆 Data e horário: quinta-feira, 1 de maio de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Joinville, em Santa Catarina;

📺 Onde assistir: Amazon Prime.

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRUSQUE (Técnico: Filipe Gouveia)

Matheus Nogueira; Mateus Pivo, Éverton Alemão, Jhanpol Torres e Alex Ruan; Jean Mangabeira, Alex Paulino, Diego Mathias (Thomaz), Biel e Guilherme Pira; Álvaro (Pollero).

ATHLETICO (Técnico: Maurício Barbieri)

Mycael; Raul (Tobias Figueiredo), Habraão, Léo Pelé e Fernando; Falcão, Patrick (Felipinho) e Zapelli; Isaac, Luiz Fernando (Tevis) e Alan Kardec (Renan Peixoto).