Brentford x Liverpool: onde assistir, horário e prováveis escalações

Neste sábado (18) o Brentford enfrenta o Liverpool em uma partida decisiva pela 22ª rodada da Premier League 2024/25. O jogo ocorre no Gtech Community Stadium, em Londres, às 12h (de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (canal fehcado) e disponível no aplicativo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

O Liverpool lidera o campeonato com 47 pontos e Mohamed Salah, é a peça chave e lidera a Premier League em assistências.

O Brentford ocupa a 10ª posição e busca melhorar seu desempenho. O time venceu apenas um dos últimos oito jogos. O histórico entre as equipes mostra uma vantagem para os Reds, que perdeu apenas uma vez em sete encontros contra o Brentford.

➡️Clube espanhol avança pela contratação de Antony, do Manchester United

Brentford e Liverpool se enfrentam nesta sábado (18) (Foto: Alamy Live News)

Confira as informações do jogo entre Brentford e Liverpool

✅ FICHA TÉCNICA

BRENTFORD X LIVERPOOL

22° RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 18 de janeiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRENTFORD: Mark Flekken; Mads Roerslev, Van den Berg, Nathan Collins e Lewis-Potter; Christian Norgaard, Vitaly Janelt e Mathias Jensen; Bryan Mbeumo, Yoane Wissa, Mikkel Damsgaard. Técnico: Thomas Frank.

continua após a publicidade

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Van Dijk e Kostas Tsimikas; Mac Allister, Ryan Gravenberch e Curtis Jones; Mohamed Salah, Cody Gakpo e Diogo Jota. Técnico: Arne Slot.