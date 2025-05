Ficha do jogo BRE FUL 37ª rodada Premier League Data e Hora Domingo, às 11h (de Brasília) Local Brentford Community Stadium, em Londres (ING) Árbitro Jarred Gillett Assistentes Ian Hussin e Sian Massey-Ellis. Var John Brooks Onde assistir

Brentford e Fulham se enfrentam em duelo válido pela Premier League. A partida acontece neste domingo (18), no Brentford Community Stadium, em Londres (ING), às 11h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

O Brentford está próximo de uma histórica classificação para competições europeias e chega ao confronto embalado por uma sequência de seis jogos sem perder. A equipe ocupa a 8ª posição na Premier League e busca manter sua boa forma para garantir uma vaga na Conference League. Na última rodada, venceu o Ipswich com gol de Kevin Schade, somando sua quarta vitória consecutiva. Além disso, o destaque da temporada tem sido Bryan Mbeumo, nomeado para o prêmio de Melhor Jogador da Premier League, após marcar 18 gols e dar sete assistências.

Já o Fulham vive um momento difícil e precisa vencer para manter vivas as esperanças de classificação. Apesar da experiência internacional, os Cottagers perderam quatro dos últimos cinco jogos e caíram para a 11ª posição, ficando em uma situação delicada na disputa por uma vaga europeia. Na última rodada, foram derrotados pelo Everton por 3 a 1, apesar do gol de Raul Jiménez, que vem mostrando um bom desempenho ao marcar 11 gols na temporada. A equipe agora aposta na solidez defensiva fora de casa para tentar superar o Brentford e seguir sonhando com a Conference League.

Tudo sobre o jogo entre Brentford e Fulham pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brentford x Fulham

37ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Brentford Community Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem: Jarred Gillett; Ian Hussin e Sian Massey-Ellis; Farai Hallam

📺 VAR: John Brooks

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brentford (Técnico: Thomas Frank)

Flekken; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Norgaard, Yarmolyuk; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa

Fulham (Técnico: Marco Silva)

Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Pereira, Berge; Traore, Smith Rowe, Willian; Jimenez

