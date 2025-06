Futvôlei? Seleções salvam bola com pé na VNL; veja vídeo

Alemanha e Sérvia protagonizaram um momento engraçado no jogo da última quinta-feira (19) na Liga das Nações de Vôlei (VNL). Durante um grande rally, ambas seleções precisaram salvar a bola usando os pés. Primeiro, a seleção sérvia fez o lance. Em seguida, foi a vez das alemãs. Assista ao vídeo abaixo:

O uso dos pés no vôlei

Embora o saque com pé seja proibido, as regras do vôlei permitem que os jogadores utilizem os pés em algumas outras situações durante o jogo. A regra mais recente da FIVB permite que qualquer parte do corpo toque a bola durante uma jogada, inclusive os pés. Isso significa que os jogadores podem usar os pés para salvar uma bola próxima ao chão ou realizar um movimento defensivo, o que era uma prática proibida até algumas décadas atrás.

Alemanha e Sérvia na segunda semana da VNL (Foto: Divulgação / VNL)

Essa flexibilização foi feita para deixar o jogo mais dinâmico e aumentar as chances de uma jogada continuar, mesmo quando a bola está em uma situação difícil de ser salva. No entanto, é importante lembrar que, no caso do saque, a regra continua sendo restrita ao uso das mãos.

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheovana, Tainara e Rosamaria

Ponteiras: Júlia Bergmann, Helena, e Ana Cristina

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Kika e Laís

A oposta Kisy e as ponteiras Aline Segato e Gabi estão convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães para a disputa da Liga das Nações e poderão ser utilizadas em outras partidas da etapa da Turquia.

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Canadá pela VNL feminina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e Canadá

2° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: Quinta-feira, 20 de junho, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Istambul, na Turquia

👁️ Onde assistir: SporTV e VBTV