Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 06:20 • Rio de Janeiro (RJ)

É importante repetir o desempenho. Após partida de altíssimo nível contra Cuba, com um 10 a 0 na estreia, o Brasil agora parte para o segundo desafio na Copa do Mundo de futsal. A equipe irá enfrentar a Croácia, pela segunda rodada do Grupo B. A partida será nesta terça-feira (17), às 12h, no horário de Brasília. A tranmissão ficará por conta da CazéTV, Sportv, Globoplay e FIFA+.

A Seleção Brasileira busca o hexacampeonato da Copa do Mundo de futsal. Sem Falcão, o maior jogador da história da modalidade, a equipe ainda conta com grandes nomes, como Ferrão, Leandro Lino e Pito. Este último, recém-eleito melhor jogador do mundo em premiação chancelada pela Fifa.

O Brasil atropelou Cuba e aplicou um sonoro 10 a 0 na estreia da Copa do Mundo de futsal. O time comandado por Marquinhos Xavier abriu o placar com pouco mais de um minuto de partida. Marcel, Neguinho, Marlon, Felipe Valerio, Pito e Arthur foram os goleadores da Seleção no confronto.

FICHA TÉCNICA

📆 Data: 17 de setembro (terça-feira)

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

🌍 Local: Bukhara Universal Sports Complex

📺 Onde assistir: CazéTV, Sportv, Globoplay e streaming do FIFA+