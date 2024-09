Copa do Mundo de futsal: por que o esporte não está nas Olimpíadas?

Pito é o camisa 10 da Seleção Brasileira de futsal (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 18:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Em ano de Olimpíadas, uma pauta sempre volta à tona: Por que o futsal não faz parte das Olimpíadas? A modalidade é conhecida mundialmente por conta do talento de Falcão - o brasileiro é o maior nome da história do esporte. Com o início da Copa do Mundo de futsal neste sábado (14), o Lance! te conta a história por trás da ausência no quadro olímpico.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O principal ponto em torno do que impede a presença do futsal nas Olimpíadas é o atrito histórico entre o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a Fifa. O futsal cumpre todos os requisitos estabelecidos pelo Comitê para entrar no quadro de modalidades - o COI exige que a modalidade seja reconhecida pelo Comitê, regida por uma Federação Internacional e siga o código antidoping do COI. Além disso, a modalidade precisa ser amplamente dominada por homens em, pelo menos, 75 países e quatro continentes e por mulheres em 40 países e três continentes.

O futsal cumpre todas as medidas impostas. É gerido por uma federação internacional, a Fifa, e é praticado por homens e mulheres em mais de 170 países ao redor do mundo.

A ausência do futsal nas Olimpíadas acontece pelo receio da Fifa em que a Copa do Mundo da modalidade perca prestígio. Além dos Jogos Olímpicos serem um evento maior, eles acontecem no mesmo ano em que são realizados os mundiais do futsal - visto os Jogos de Paris finalizados em agosto deste ano. Por outro lado, o COI também não possui grande interesse na adesão por prestigiar uma competição organizada pela Fifa.

Falcão pe o maior jogador de futsal da história (Foto :Luciano Bergamaschi / CBFS)

No entanto, ainda há esperança de que um dia os salonistas estejam no maior evento multiesportivo do mundo. Um passo para isso foi a inclusão da modalidade nos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2018 - quando o Brasil foi campeão.