Bragantino e Vitória se enfrentam pela 11ª rodada do Brasileirão; veja onde assisitr (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 06:00 • Bragança Paulista (SP)

Bragantino e Vitória se enfrentam neste domingo (23), pela 11ª rodada do Brasileirão, a partir das 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (clique aqui, assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis, e conta com o Tempo Real do Lance!.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto do Fluminense com o Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

Bragantino x Vitória

Brasileirão - 11ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 23 de junho de 2024, às 18h30

📍 Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

📺 Onde assistir: Premiere e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino (Técnico: Pedro Caixinha.)

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Eric Ramires, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Caio Vinícius, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Luan Santos, Matheuzinho, Willian Oliveira, Leo Naldi, Osvaldo; Alerrandro.