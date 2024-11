Botafogo x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Vitória se enfrentam neste sábado (23), em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). A partida será transmitida pelo canal fechado Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

O Botafogo encara o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X VITÓRIA

35ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Victor Hugo Imazu dos Santos (SC).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John; Vitinho, Bastos, Adryelson e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Eduardo (Júnior Santos/Tiquinho Soares), Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

continua após a publicidade

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, William Oliveira e Matheuzinho; Carlos Eduardo, Gustavo Mosquito e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.