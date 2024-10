Botafogo-SP x Guarani: horário, onde assistir e escalações do jogo pela Série B

Botafogo-SP e Guarani se encaram nesta quarta (9) (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 05:00 • Ribeirão Preto (SP)

O Botafogo-SP recebe o Guarani, nesta quarta (9), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto. A partida é válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, adiada devido às queimadas no interior de São Paulo, e acontece as 20h (de Brasília) com transmissão do Canal GOAT (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

➡️Clique para assistir no Premiere

Botafogo-SP e Guarani disputam rodada atrasada na Série B (Foto: Diogo Reis/AGIF)

As equipes vivem um momento complicado na competição, ambas estão na zona de rebaixamento da competição e lutam contra a queda para a Série C. O Botafogo-SP ocupa a 17ª posição, no topo do Z4, com 32 pontos. O Guarani, por sua vez, é o lanterna do campeonato com 25 pontos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Botafogo-SP e Guarani (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X GUARANI

23ª RODADA- SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto (SP)

📺 Onde assistir: Premiere e Canal GOAT

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Leandro Matos Feitosa

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-SP (Técnico: Márcio Zanardi)

João Carlos; Ericson, Fábio Sanches, Bernardo Schappo; Pedro Costa, Sabit, Gustavo Bochecha e Jean Victor; Douglas Baggio, Victor Andrade e Alexandre Jesus.

GUARANI (Técnico: Allan Aal)

Pegorari; Heitor (Pacheco), Douglas, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa; Matheus Bueno, Pierre e Luan Dias (Estevão); João Victor, Caio Dantas e Marlon Maranhão