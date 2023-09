Neste sábado (16), o Botafogo-SP recebe o Atlético-GO no estádio Santa Cruz. O duelo é pela 28ª rodada do Brasileirão Série B e a bola rola a partir das 17h (horário de Brasília). Vale destacar que são duas equipes do meio da tabela, onde os donos da casa ocupa a 12ª posição com 35 pontos, enquanto o Atlético Goianiense está na 8ª colocação somando 44 pontos.