Botafogo-SP x Athletic: onde assistir, horário e prováveis escalações

Botafogo-SP e Athletic entram em campo na noite desta segunda-feira (12) pela 7ª rodada do Brasileirão Série B. A bola rola às 19h no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, interior paulista. A transmissão do duelo será exclusiva da ESPN, que também pode ser acessado através da plataforma de streaming Disney+.

O confronto entre paulistas e mineiros, o foco é vencer para afastar a má fase e subir posições na tabela da competição. O Botafogo vem de vitória na última rodada contra o Athletico-PR, uma goleada por 4 a 1 fora de casa. Foi o primeiro triunfo após cinco partidas seguidas sem vencer. A equipe ocupa a 16ª posição com cinco pontos ganhos.

Do outro lado, o Athletic vive situação ainda mais dramática na largada da Série B. O time está em sua primeira temporada na segunda divisão e ainda não conseguiu emendar uma sequência positiva. O clube mineiro é o 18º colocado com três pontos. Uma vitória e cinco derrotas. O único jogo que saiu vitorioso foi diante do Volta Redonda, atual 19º colocado.

Colados na tabela, uma vitória do Athletic fora de casa tira o time da zona do rebaixamento, ultrapassando o próprio Botafogo, que quer se manter fora da do Z4.

Para o duelo desta segunda-feira, o Botafogo ainda precisa lidar com as ausências por lesão. Jean Victor, Jefferson Nem, Wesley Dias e Gustavo Bochecha ainda se recuperam junto ao departamento médico, enquanto Matheus Barbosa e Matheus Costa fazem transição física após se recuperarem de suas lesões.

Do lado do Athletic, Wesley Gasolina e Matheus Guilherme estão lesionados e não serão relacionados. No banco de reservas, quem comandará a equipe na partida é o auxiliar Eduardo Pacheco, que substitui Roger Silva após o treinador levar o terceiro cartão amarelo na última partida, diante do Vila Nova.

Botafogo-SP vem de goleada em cima do Athçetico-PR, pela Série B. (Foto: Robson Mafra/AGIF)

✅ Tudo sobre o jogo entre Botafogo-SP x Athletic (onde assistir, horário, escalações e local):

BOTAFOGO-SP X ATHLETIC

7ª RODADA - PRIMEIRO TURNO - BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto, São Paulo

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ (TV Fechada e Streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-SP (Técnico: Márcio Zanardi)

Victor Souza; Alisson Cassiano, Carlos Eduardo e Rafael Milhorim; Jeferson, Alejo Dramisino, Samit, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jonathan Cafú e Alexandre Jesus.

ATHLETIC (Técnico: Roger Silva)

Jeferson; Douglas Silva, Gabriel Ferreira, Sidimar e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Alex Amorim (Martínez), Sandry (David Braga), Ezequiel e Max; Neto Costa.

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

🚩 Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Luís Diego Nascimento Lopes (PA)

🖥️VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)