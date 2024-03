(Foto: Divulgação / Bahia)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O Bahia visita o Botafogo-PB no Almeidão, em João Pessoa, neste domingo (24), às 21h30 (de Brasília), pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo terá transmissão do DAZN e do Nosso Futebol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Líder do Grupo B com 18 pontos, o Bahia já está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. O Botafogo-PB está no Grupo A, com oito pontos, e ainda não está garantido no mata-mata.

➡️ Coloque R$200 no Brasil contra a Espanha e fature mais de R$640 no Lance Betting

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto do Bahia com o Botafogo-PB (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo-PB x Bahia - Copa do Nordeste - Oitava rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 27 de março de 2024, às 21h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Almeidão, em João Pessoa

📺 Onde assistir: DAZN e Nosso Futebol

Tricolor de Aço está garantido no mata-mata da Copa do Nordeste (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

➡️ Veja tabela com datas e horários da Sul-Americana

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-PB (Técnico: Moacir Júnior)

Dalton; Lenon, Reniê, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Thallyson e Bruno Leite; Dudu, Kiko e Pipico

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Adriel; Gilberto (Marcos Victor), Gabriel Xavier, David Duarte e Caio Roque; Rezende, Jota e Yago Felipe; Rafael Ratão, Ademir e Oscar Estupiñán