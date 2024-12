Borussia Dortmund recebe o Barcelona, nesta quarta-feira (11), em duelo válido pela 6ª rodada da Champions League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Signal Iduna Park. O confronto será transmitido pelo canal fechado da TNT e através do streaming Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Empatados com 12 pontos, após 5 rodadas, os clubes são adversários diretos na competição. O Barcelona conta com leve vantagem na tabela devido ao saldo de gols, com três de diferença. Já do outro lado, o Dortmund está na quarta posição da tabela, logo abaixo do clube espanhol.

✅ FICHA TÉCNICA

BORUSSIA DORTMUND X BARCELONA

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

📺 Onde assistir: TNT e Max

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🖥️VAR: Dennis Higler (HOL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Nuri Şahin)

Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Nmecha, Gross; Malen, Guirassy, Gittens.

BARCELONA (Técnico: Hans Flick)

Inaki Pena; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

