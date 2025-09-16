menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bolívar x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam pela partida de ida das quartas de final da competição

Bolívar Atlético-MG onde assistir
imagem cameraBolívar e Atlético-MG se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana (Arte: Lance!)
Lance!
La Paz (BOL)
Dia 16/09/2025
19:54
Bolívar e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (17) pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília) no Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL), com transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Bolivar-escudo-onde-assistir
BOL
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Sul-Americana
Quartas de final - ida
Data e Hora
Quarta-feira, 17 de setembro, às 19h
Local
Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)
Árbitro
Kevin Ortega (PER)
Assistentes
Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER)
Var
Joel Alarcón (PER)
Onde assistir
Disney +

Bolívar x Atlético-MG: como chegam os times?

O Bolívar entra em campo invicto há oito jogos e tenta ampliar a série positiva com uma vitória em casa que pode encaminhar a vaga para a semifinal da Sul-Americana. O técnico Flávio Robatto não tem desfalques confirmados e deve repetir a base utilizada nas últimas rodadas. Daniel Catãno e Leonel Justiniano estão pendurados, mas devem iniciar a partida entre os titulares.

Do outro lado, o Galo chega pressionado após sete jogos sem vencer. A partida marcará a estreia de Jorge Sampaoli na competição continental, vista como chance de reação na temporada. O treinador contará com o retorno de Junior Alonso, ausente no último jogo do Brasileirão. Ainda assim, continua sem Saravia, Patrick e Caio Maia, todos no departamento médico, enquanto o zagueiro Ruan Tressoldi é dúvida e passará por avaliação antes do duelo.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Histórico do confronto

Bolívar e Atlético-MG se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas pela fase de grupos da Libertadores de 2000, com uma vitória para cada lado. Na única oportunidade do Galo contra os bolivianos fora de casa, derrota por 4 a 0 na altitude.

Confira as informações do jogo entre Bolívar e Atlético-MG pela Sul-Americana

✅ FICHA TÉCNICA
BOLÍVAR X ATLÉTICO-MG
IDA - QUARTAS DE FINAL - SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia;
📺 Onde assistir: Disney+;
🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER);
🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER);
🖥️ VAR: Joel Alarcón (PER).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOLÍVAR (Técnico: Flavio Robatto)
Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén e Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano e Melgar; Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Natanael (Gabriel Menino), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Cuello e Hulk.

