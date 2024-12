Auxerre e PSG se enfrentam nesta sexta-feira (6), em jogo válido pela 14ª rodada da Ligue 1. A bola às 17h (de Brasília), no Stade de l'Abbe-Deschamps, com transmissão da CazéTV. Os mandantes ocupam a oitava posição com 19 pontos, enquanto os parisienses lideram o Campeonato Francês com 33 pontos. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Tudo sobre o jogo entre Auxerre e PSG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

15ª RODADA- LIGUE 1

📆 Data e horário: sexta-feira, 6 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Stade de l'Abbe-Deschamps, em Auxerre, na França;

📺 Onde assistir: CazéTV.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AUXERRE (Técnico: Christophe Pélissier)

Leon; Hoever, Diomande, Jubal, Akpa, Mensah; Perrin, Raveloson, Owusu, Traore; Sinayoko.

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi; Ruiz, Vitinha, Neves; Barcola, Ramos, Lee.

