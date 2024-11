Austrália x Arábia Saudita: onde assistir, estatísticas e escalações

Austrália e Arábia Saudita se enfrentam pelas Eliminatórias da Ásia (Foto: DAVID GRAY / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 18:10 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (14), Austrália e Arábia Saudita se enfrentam pela quinta rodada das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo. A partida terá início a partir das 06h10, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do canal de streaming do Disney+; confira as estatísticas do jogo entre Austrália e Arábia Saudita.

➡️ Clique para assistir no Disney+

A Arábia Saudita se prepara para o confronto contra a Austrália; confira as estatísticas do jogo (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estatísticas de Austrália e Arábia Saudita

A Austrália chega para o jogo de hoje após ter empatado seu último confronto pelas Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo, em 1 a 1, contra a equipe do Japão. A equipe se encontra atualmente na segunda posição do grupo C, com cinco pontos, na terceira fase da competição. Nos últimos cinco partidas da equipe pela competição da Fifa, os australianos tem duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Já a Arábia Saudita vem para esta partida após ter empatado com a seleção do Bahrein, em 0 a 0, pela mesma competição. Depois deste resultado, o time ficou na terceira colocação do grupo, com cinco pontos somados. Nos últimos cinco jogos da equipe pelas Eliminatórias, os sauditas possuem uma vitórias, dois empates e duas derrotas.

Palpites para o jogo

Pela recente fase das equipes na competição, a Austrália tem um retrospecto um pouco mais favorável para a partida, ainda mais por jogar diante de sua torcida, mas o confronto será muito equilibrado. Nos últimos cinco jogos da equipe em casa, foram quatro vitórias e um empate, enquanto os sauditas possuem os mesmos quatro vitórias e um empate; confira as estatísticas do jogo de Austrália e Arábia Saudita em tempo real.

➡️ Confira todas as estatísticas em tempo real de Austrália e Arábia Saudita

⚽Escalações prováveis de Austrália e Arábia Saudita

Austrália

Gauci; Geria, Souttar, Burgess; Miller, O'Neill, Irvine, Bos; Boyle, Duke, McGree. Técnico: Tony Popovic.

Arábia Saudita

Al-Kassar; Abdulhamid, Al-Tambakti, Lajami, Al-Shahrani; Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Al-Juwayr; Radif, Al-Buraikan, Al-Sahafi. Técnico: Hervé Renard.