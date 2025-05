Ficha do jogo CAM MAR 3ª fase (volta) Copa do Brasil Data e Hora Quarta-feira, 21 de maio, às 21h30 (de Brasília) Local Arena MRV, em Belo Horizonte Árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

Atlético-MG e Maringá se enfrentam nesta quarta-feira (21) para definir quem se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília), e terá transmissão da Prime Vídeo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

No jogo de ida, a partida terminou em 2 a 2. O Maringá saiu na frente com gol de Maranhão, mas o Atlético empatou com Igor Rabello, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Fausto Vera marcou contra, colocando os donos da casa novamente na frente. Hulk apareceu para salvar o Galo de uma derrota, empatando a partida.

Com o empate, a decisão está completamente aberta, quem vencer avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

continua após a publicidade

As duas equipes estão na Copa do Brasil desde a primeira fase da competição. O Maringá estreou contra o Juventude e derrotou os gaúchos por 1 a 0. Cauã Tavares marcou o gol da classificação após cobrança de escanteio.

O Atlético por sua vez enfrentou o Tocantinópolis e venceu por 2 a 0. Hulk e Rony marcaram para o clube mineiro.

Na segunda fase, as duas equipes golearam em seus confrontos. O Maringá venceu o União-TO por 4 a 2. Os gols foram marcados por Maranhão, duas vezes, Zé Vitor e Moraes.

continua após a publicidade

O Galo goleou o Manaus por 4 a 1, com gols de Alisson, Cuello, Rony e Deyverson. O primeiro e o quarto já não estão mais no clube.

Confira as informações do jogo entre Atlético e Maringá pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO X MARINGÁ

TERCEIRA FASE - JOGO DE VOLTA - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: Quarta-feira, 21 de maio, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

📺 Onde assistir: Prime Vídeo (streaming)

🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ / árbitro); Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ / assistentes)

📺 VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Rubens; Fausto Vera (Gabriel Menino), Alan Franco e Gustavo Scarpa; Rony, Tomás Cuello e Hulk.

MARINGÁ: Rafael William; Tito, Vilar e Max Miller; Raphinha (Cristovam), Buga, Negueba, Lucas Bonifácio e Léo Ceará; Moraes e Maranhão.