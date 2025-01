Atlético Guaratinguetá x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações

No sábado (11), o Atlético Guaratinguetá enfrenta o Grêmio pela 3ª rodada do Grupo 21 da Copinha, às 13h (horário de Brasília), no Estádio Ninho da Garça, em São Paulo. A partida será transmitido pela CazéTV (YouTube). ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

O Atlético Guaratinguetá, que ainda não venceu na competição, ocupa a terceira posição no grupo. Para avançar, a equipe precisa ganhar do Grêmio por três gols de diferença e contar com um resultado favorável no jogo entre Vitória da Conquista e Porto Vitória.

Por outro lado, o Grêmio não sofreu gols na competição, até o momento. A equipe, liderada por Fabiano Daitx, impressionou com vitórias expressivas nas rodadas anteriores. Gabriel Mec, de apenas 16 anos, é um dos destaques do Grêmio, atraindo a atenção de clubes europeus, incluindo o Barcelona.

Atlético Guaratinguetá e Grêmio se enfrentam neste sábado (11) (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Confira as informações do jogo entre Atlético Guaratinguetá e Grêmio

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO GUARATINGUETÁ X GRÊMIO

3ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: sábado, 11 de janeiro de 2025, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Ninho da Garça, em São Paulo

📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO GUARATINGUETÁ: Luiz Otávio; Leonardo Henrique, Arthur Bahia, Kauã Cunha, Higor; Thiago Bahiense, Rafael Conti, Samuel Silva, Brunno; Wesley Kauã, Wesley. Técnico: Jecimauro Borges.

GRÊMIO: João Victor; Luis Eduardo, Viery (João Lima) e Nathan; Pedro Gabriel, Araújo, Hiago (Kaick), Zortea e Tiago (Smiley); Gabriel Mec e Jardiel. Técnico: Fabiano Daitx.