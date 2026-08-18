Atlético de Madrid x Málaga: onde assistir ao vivo, horário e escalações de La Liga Equipes se enfrentam pela primeira rodada de La Liga

Atlético de Madrid e Málaga se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), pela 1ª rodada de La Liga 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video e da CazéTV (YouTube).

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Ficha do jogo ATM MAL 1ª Rodada La Liga Data e Hora quarta-feira, 19 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília) Local Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (Espanha) Árbitro Adrián Cordero Vega (ESP) Assistentes - Var Iván Caparrós (ESP) Onde assistir Não definido

O Atlético de Madrid estreia em casa buscando começar a temporada com vitória diante de sua torcida. A equipe de Diego Simeone conta com novidades importantes regularizadas para estrear, como Cristian Romero, Alejandro Grimaldo e Kang-In Lee. Por outro lado, Alexander Sorloth é desfalque por lesão, enquanto Julián Álvarez deve iniciar no banco de reservas em meio a incertezas sobre seu futuro.

continua após a publicidade

Já o Málaga retorna à elite do futebol espanhol após oito anos na Segunda Divisão. Sob o comando do técnico Juan Francisco Funes, a equipe andaluza terá um desafio duríssimo logo na estreia e precisará superar uma extensa lista de desfalques médicos, como Fernando Calero e Carlos Dotor, para tentar surpreender na capital.

Tudo sobre a partida entre Atlético de Madrid x Málaga (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid 🆚 Málaga

La Liga 2026/27 – 1ª Rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (Espanha).

👁️ Onde assistir: Prime Video e CazéTV (YouTube).

🕴️ Árbitro: Adrián Cordero Vega (ESP)

🚩 Assistentes: -

📺 VAR: Iván Caparrós (ESP)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Jan Oblak; Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Pablo Barrios e Koke; Kang-In Lee, Giuliano Simeone e Arnau Ortiz; Ademola e Lookman.

🔵⚪ Málaga (Técnico: Juan Funes)

Alfonso Herrero; Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea e José Salinas; David Larrubia, Rafa Rodríguez e Izan Merino; Dani Lorenzo; Chupe e Joaquín Muñoz.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.