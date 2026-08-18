Atlético de Madrid x Málaga: onde assistir ao vivo, horário e escalações de La Liga
Equipes se enfrentam pela primeira rodada de La Liga
Atlético de Madrid e Málaga se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), pela 1ª rodada de La Liga 2026/27. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video e da CazéTV (YouTube).
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Ficha do jogo
O Atlético de Madrid estreia em casa buscando começar a temporada com vitória diante de sua torcida. A equipe de Diego Simeone conta com novidades importantes regularizadas para estrear, como Cristian Romero, Alejandro Grimaldo e Kang-In Lee. Por outro lado, Alexander Sorloth é desfalque por lesão, enquanto Julián Álvarez deve iniciar no banco de reservas em meio a incertezas sobre seu futuro.
Já o Málaga retorna à elite do futebol espanhol após oito anos na Segunda Divisão. Sob o comando do técnico Juan Francisco Funes, a equipe andaluza terá um desafio duríssimo logo na estreia e precisará superar uma extensa lista de desfalques médicos, como Fernando Calero e Carlos Dotor, para tentar surpreender na capital.
Tudo sobre a partida entre Atlético de Madrid x Málaga (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
Atlético de Madrid 🆚 Málaga
La Liga 2026/27 – 1ª Rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (Espanha).
👁️ Onde assistir: Prime Video e CazéTV (YouTube).
🕴️ Árbitro: Adrián Cordero Vega (ESP)
🚩 Assistentes: -
📺 VAR: Iván Caparrós (ESP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Jan Oblak; Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Pablo Barrios e Koke; Kang-In Lee, Giuliano Simeone e Arnau Ortiz; Ademola e Lookman.
🔵⚪ Málaga (Técnico: Juan Funes)
Alfonso Herrero; Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea e José Salinas; David Larrubia, Rafa Rodríguez e Izan Merino; Dani Lorenzo; Chupe e Joaquín Muñoz.
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