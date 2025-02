Atlético de Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam neste sábado (1), em duelo válido pela 26ª rodada de La Liga. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), com transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Confira as informações do jogo entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO DE MADRID X ATHLETIC BILBAO

26ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 1° de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Jesus Gil Manzano

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Alex Alves; Maciel, Matheus Salustiano e Pedro Carrerette; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Fabrício Daniel, Léo Jabá e Rodolfo.

ATHLETIC BILBAO (Técnico: Ernesto Valverde)

Unai Simón; Óscar de Marcos, Dani Vivian, Aitor Paredes e Yuri Berchiche; Mikel Vesga e Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Ohian Sancet e Nico Williams; Maroan Sannadi.

