Athletico x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Athletico e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h35 (horário de Brasília), na Ligga Arena, no Paraná. O confronto, válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Desimpedidos, Disney+, ESPN e Rede TV.

Com nove pontos na tabela, as duas esquipes estão na primeira parte da tabela. A Chape é a oitava colocada, e o Furacão está logo atrás, na nona posição.

Como chegam os dois times?

O Athletico não vence há três jogos na temporada, com duas derrotas pela Série B para Novorizontino (2x1, fora) e Botafogo-SP (4x1, casa) e um empate pela Copa do Brasil diante do Brusque (0x0, fora). A má sequência, evidenciada na goleada sofrida na Arena no domingo (4), resultou na demissão do técnico Maurício Barbieri.

O treinador João Correia, do sub-20, assume interinamente até a diretoria acertar com um novo comandante. Para o jogo, o zagueiro Abrahaão e o atacante Isaac foram expulsos diante da Pantera e ficam de fora, enquanto o lateral-direito Palacios retorna após cumprir suspensão e o lateral-esquerdo Esquivel de lesão.

A Chapecoense vem de vitória por 2 a 1 no clássico contra o Criciúma, em casa, e se recuperou da derrota para o Vila Nova por 1 a 0, fora de casa. A equipe catarinense busca a segunda vitória como visitante na competição.

Tradicionalmente, o técnico Gilmar Dal Pozzo só mexe na escalação por força maior, seja lesão ou suspensão. No último jogo, contudo, ele mudou o esquema de trê atacantes para três zagueiros, o que deve se repetir na capital paranaense.

Athletico e Chapecoense não se enfrentam desde 2021. Foto: Gustavo Oliveira/Athletico

Confira as informações do jogo entre Athletico x Chapecoense:

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X CHAPECOENSE

7ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de maio, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Rede TV (TV aberta), ESPN (canal fechado), Disney+ (pay-per-view) e Desimpedidos (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO (Técnico: João Correia, interino)

⁠Mycael; Palacios (Raul), Léo, Tobias Figueiredo e Fernando (Esquivel); Falcão (Felipinho), Patrick (João Cruz) e Zapelli; Tevis (Velasco), Luiz Fernando e Alan Kardec.

ESCALAÇÃO DA CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Paulo, Mailton, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Mário Sérgio.