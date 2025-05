Maurício Barbieri se despede do Athletico e diz que “deixou bons números”

O técnico Maurício Barbieri se despediu do Athletico nesta segunda-feira (5), um dia depois de ser demitido do cargo, e destacou "bons números" em sua passagem. A queda aconteceu após goleada sofrida para o Botafogo-SP por 4 a 1 no domingo (4), na Ligga Arena, pela sexta rodada da Série B.

Em comunicado nas redes sociais, Barbieri agradeceu a oportunidade no Furacão e destacou que chegou em um "momento de reestruturação". O Athletico caiu para a Segundona no ano passado e fez uma revolução no elenco, com 18 chegadas e 21 saídas.

O treinador de 43 anos lamentou que "o processo foi interrompido" e "deixou sementes plantadas, com bons números, e que seu objetivo será alcançado no final da temporada". Em cinco meses, Barbieri teve 12 vitórias, sete empates e cinco em 24 jogos, com aproveitamento de 59,7%.

Nesta temporada, o Athletico caiu nas semifinais do Campeonato Paranaense para o Maringá, com derrota por 3 a 0 na Arena da Baixada. Na Copa do Brasil, a equipe atleticana está na terceira fase da Copa do Brasil e empatou na ida em 0 a 0 com o Brusque, na Arena Joinville. Pela Série B, o Furacão ocupa a nona posição da Série B, com nove pontos em seis partidas.

Em busca de um substituto, o Athletico volta a campo contra a Chapecoense na quinta-feira (8), às 21h35, na Ligga Arena, pela sétima rodada do Brasileiro.

Maurício Barbieri foi demitido do Athletico com 59,7% de aproveitamento. Foto: José Tramontin/Athletico

Veja a despedida de Maurício Barbieri do Athletico

"Agradeço ao Athletico Paranaense, que já admirava e passei a respeitar ainda mais, pela oportunidade de ter trabalhado em um clube desta grandeza. Fica o sentimento de gratidão a todos que fizeram parte desses meses de trabalho. Um projeto desafiador, em um momento de reestruturação, que busca levar o clube de volta ao lugar onde merece estar. Infelizmente, o processo foi interrompido, mas tenho certeza de que o trabalho feito, com muita dedicação, deixou sementes plantadas, com bons números, e seu objetivo será alcançado no final da temporada".

Próximos jogos do Athletico

Athletico x Chapecoense - quinta-feira, 08/05, às 21h35. Ligga Arena (Série B)



Vila Nova x Athletico - sábado, 17/05, às 18h30. Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Série B)



Athletico x Brusque - terça-feira, 20/05, às 19h30. Ligga Arena (Copa do Brasil)