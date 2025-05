Athletico x Athletic: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Athletico x Athletic CAP ATH 9ª rodada Campeonato Brasileiro - Série B Data e Hora sábado, 24 de maio, às 16h (de Brasília) Local Ligga Arena, em Curitiba (PR) Árbitro Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS) Assistentes Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS) Var Douglas Marques das Flores (SP) Onde assistir

Athletico e Athletic se enfrentam neste sábado (24), às 16h (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR). O confronto, válido pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Rede TV, ESPN, Desimpedidos e Disney+.

continua após a publicidade

Com 10 pontos na tabela, o Furacão ocupa a 13ª posição. O Esquadrão está logo atrás, na 15ª colocação, com seis pontos. O duelo é inédito, já que as equipes nunca fizeram uma partida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegam os dois times?

O Athletico não vence há quatro jogos na Série B, com três derrotas para Novorizontino (2x1, fora), Botafogo-SP (4x1, casa) e Vila Nova (2x1, fora) e um empate diante da Chapecoense (1x1, casa). A última vitória foi por 2 a 0 diante do CRB, na Ligga Arena, em 20 de abril. Na terça-feira (20), contudo, a equipe rubro-negra encerrou o jejum de cinco partidas, bateu o Brusque por 1 a 0 em casa e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Na beira do gramado, o Furacão terá a estreia do técnico Odair Hellmann, anunciado na quarta-feira (21). Ele substitui Maurício Barbieri, demitido no começo do mês - a equipe estava sendo comandada interinamente por João Correia, treinador do sub-20. O atacante Kevin Velasco, com lesão no tornozelo esquerdo, é desfalque.

O Athletic vem de derrota por 2 a 0 para o Novorizontino, em casa, e desperdiçou a chance de se afastar do Z4. O Volta Redonda, que abre a zona de rebaixamento, tem a mesma pontuação.

continua após a publicidade

Fora de campo, o clube teve um novo presidente: Thales Soares, 47 anos, jornalista que trabalhou por 13 anos no Grupo Globo. Soares é irmão de Thássilo Soares, que é dono da All Agenciamento Esportivo, sócio majoritário do Esquadrão e agente de Vinícius Júnior.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Athletico recebe o Athletic em duelo inédito. Foto: Luis Garcia/AGIF

Confira as informações do jogo entre Athletico x Athletic, pela Série B:

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X ATHLETIC

9ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Rede TV (tv aberta), ESPN (canal fechado), Desimpedidos (streaming) e Disney+ (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

🖥️ VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

⁠Mycael; Kauã Moraes, Habraaão, Léo Pelé e Esquivel; Felipinho, Patrick (João Cruz) e Zapelli (Giuliano); Isaac, Luiz Fernando e Alan Kardec (Renan Peixoto).

ESCALAÇÃO DO ATHLETIC (Técnico: Roger Silva)

⁠Jefferson; Douglas Pelé, Gabriel Ferreira, Sidimar e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Amorim (Gustavão), David Braga e Yuri (Andrey); Max e Neto Costa.