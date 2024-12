Athletic Bilbao x Real Madrid: prováveis escalações e onde assistir o jogo pelo Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (4) pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no San Mamés, na cidade de Bilbau, na Espanha. O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao x Real Madrid

14° RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: estádio San Mamés, na cidade de Bilbau, na Espanha

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

