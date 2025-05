Aston Villa x Fulham: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo AVI FUL 35º Rodada Premier League Data e Hora Sábado (3), às 8h30 (de Brasília) Local Villa Park, em Birmigham (ING) Árbitro Robert Jones Assistentes Darren Cann e Ian Hussin Var Chris Kavanagh Onde assistir

Em duelo válido pela 35ª rodada da Premier League, o Aston Villa recebe o Fulham neste sábado (3), no Villa Park, em Birmingham. A bola rola a partir das 8h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Aston Villa chega pressionado após a derrota por 3 a 0 para o Crystal Palace na semifinal da Copa da Inglaterra. Apesar do revés, o time comandado por Unai Emery vive boa fase ofensiva na Premier League, tendo balançado as redes nas últimas dez partidas. Na sétima colocação com 57 pontos, os Villans seguem na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Para este jogo, a equipe não possui desfalques.

Aston Villa x Fulham se enfrentam pela 35º rodada da Premier League (Arte: Lance!)

➡️ Torcedores imploram por retorno de jogador à Seleção Brasileira: 'Não pode ficar fora'

Já o Fulham, atual oitavo colocado com 51 pontos, vem de vitória fora de casa sobre o Southampton por 2 a 1. O time de Marco Silva encara o confronto direto como decisivo para seguir sonhando com o cenário continental. Na história do confronto, o Aston Villa leva vantagem: são 29 vitórias contra 26 do Fulham, com 22 triunfos a favor dos mandantes no Villa Park.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Aston Villa e Fulham pela Premier League

✅ FICHA TÉCNICA

ASTON VILLA X FULHAM

35ª RODADA – PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Villa Park, em Birmigham (ING)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ASTON VILLA: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, Asensio, McGinn; Watkins.

FULHAM: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Lukic, Berge; Sessegnon, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez.