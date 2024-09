Saiba onde assistir o jogo Arsenal x Leicester pela sexta rodada da Premier League (Foto: Arte / Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 09:00 • Londres (ING)

Arsenal e Leicester se enfrentam neste sábado (28), às 11h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), jogo válido pela sexta rodada da Premier League. Os Gunners ocupam a quarta colocação na tabela, com onze pontos em cinco jogos, enquanto as Raposas permanecem no 15º lugar, com três. O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+ (serviço de streaming).

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Arsenal e Leicester (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal x Leicester

6ª rodada - Premier League



📆 Data e horário: sábado, 28 de setembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: Disney+

🕴️ Arbitragem: Samuel Barrott (ING)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Saka, Partey, Rice, Martinelli; Havertz e Gabriel Jesus.



LEICESTER (Técnico: Steve Cooper)

Hermansen; James Justin, Faes, Coady (Okoli) e Kristiansen; Winks e Ndidi; Ayew, El Khannouss e Mavididi; Jamie Vardy.