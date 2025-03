Arsenal x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações

Arsenal e Chelsea se enfrentam neste domingo (16), às 10h30 (de Brasília), no Emirates Satdium, em Londres. O jogo é válido pela 29ª rodada da Premier League. A transmissão da partida será da ESPN (TV fechada) e da Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Bukayo Saka (à esquerda) e Marc Cucurella (à direita) em ação no confronto entre Arsenal e Chelsea (Foto: Justin Tallis/AFP)

Na Premier League, os Gunners possuem uma meta: alcançar o líder Liverpool. No entanto, o clube de Londres está com 15 pontos abaixo do clube de Anfield, faltando dez rodadas para o final do campeonato. Apesar da díficil tarefa, o Arsenal busca vencer o seu rival Chelsea para ao menos se manter entre os quatro primeiros e garantir a vaga na próxima Champions League. Na última semana, o time se classificou para as quartas de final desta edição do maior torneio europeu.

Os Blues, por sua vez, também tentam se manter na zona de classificação para a Champions League. Na última rodada de Premier League, o clube venceu o Leicester City, ultrapassou o Manchester City e estacionou na 4ª posição, com 49 pontos. Na última quinta-feira (13), o Chelsea venceu o Copenhgen e se classificou às quartas da Conference League.

Confira todas as informações do jogo entre Arsenal e Chelsea (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL X CHELSEA

RODADA 29 - PREMIER LEAGUE

🗓️ Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 10h30;

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e da Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Trossard, Martinelli

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca): Sánchez; Reece James, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo; Sancho, Palmer, Nkunku; Pedro Neto