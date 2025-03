Real Madrid x Arsenal: por que jogo de volta será na Espanha?

Classificados para as quartas de final da Champions League, Real Madrid e Arsenal se enfrentam em abril para definir quem segue vivo em busca da Orelhuda. Mesmo com campanha superior na fase de liga, os Gunners sairão na desvantagem, visto que jogarão a partida de volta no Santiago Bernabéu, em Madrid.

A confirmação de que o Real Madrid jogaria a partida de volta em seu estádio gerou debate e confusão por parte de torcedores nas redes sociais. Fato é que a definição já havia sido feita pela Uefa no sorteio dos confrontos de oitavas de final e chaveamento.

Consta no regulamento da competição que um sorteio define a ordem dos mandos de campo das quartas de final e semifinal. Por isso, mesmo terminando em posição melhor na primeira fase, o Arsenal jogará a volta na Espanha com mando do Real Madrid.

- Um sorteio é conduzido para determinar qual time jogará a primeira partida em casa - diz o tópico 19.04 do Artigo 19 do regulamento da Uefa.

O sorteio não foi nada amigável com o Arsenal, visto que, caso siga vivo para as semis, também jogará fora de casa a partida de volta. A final não conta com sorteio de mando de campo por ser realizada em jogo único e estádio neutro. A decisão de 2025 será em Munique, na Alemanha.

Jogadores do Arsenal celebrando gol (Foto: KIRK/AFP)

Na fase de liga, o Arsenal terminou em terceiro lugar, apenas atrás de Liverpool e Barcelona. Os Reds já foram eliminados, ou seja, os Gunners possuem a segunda melhor campanha geral. O Real Madrid, por sua vez, se classificou via repescagem.