Atleta britânico ‘testa’ cama ‘anti-sexo’ na Vila Olímpica de Paris; veja

Tom Daley gravou vídeo mostrando cama 'anti-sexo' (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 15:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O saltador Tom Daley, especialista em saltos da plataforma de 10 metros, já está hospedado no alojamento dos atletas em Paris para os Jogos Olimpícos de 2024 e viralizou ao mostrar nas redes sociais as chamadas camas "anti-sexo", feitas com estrutura de papelão. O apelido surgiu por causa da fragilidade do material.

A organização dos Jogos alega que a escolha do papelão se deve à sustentabilidade, já que é um material 100% reciclável, mas rumores dão conta de que as camas visam evitar sexo entre atletas durante a competição. Tom Daley gravou um vídeo mostrando as camas. Veja:

- Camas de papelão da vila olímpica. Eu vou te mostrar como elas se parecem. Isso é papelão. Como vocês podem ver, é tipo uma caixa. Tem essas caixas de papelão com o colchão em cima - disse Tom Delay enquanto mostrava uma cama. Ele ainda pulou na cama para mostrar a resistência.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Essa é a segunda vez que esse material é utilizado na Vila Olímpica. A primeira foi nos Jogos de Tóquio, em 2021.

"