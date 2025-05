Aparecidense x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo APA FLU 3ª fase - volta Copa do Brasil Data e Hora Quarta-feira, 21 de maio de 2025, às 19h30 (de Brasília) Local Mané Garrincha, Brasília Árbitro Felipe Fernandes de Lima Assistentes Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Celso Luiz da Silva Var Emerson de Almeida Ferreira Onde assistir

Aparecidense e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 19h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e terá transmissão exclusiva da Amazon Prime Video.

O Tricolor tem a vantagem por ter vencido a ida no Maracanã por 1 a 0, com gol de Keno. Com isso, poderá empatar para avançar para as oitavas. Em caso de uma vitória por apenas um gol de diferença dos mandantes, a decisão irá para os pênaltis.

Para o confronto, Renato Gaúcho terá mais duas baixas além dos que estão no departamento médico. O zagueiro Freytes e o atacante Keno foram poupados por controle de carga e não viajaram. Os atacantes Cano e Canobbio, os meias Lima, Bernal e Otávio seguem em recuperação das respectivas lesões e também desfalcam o time.

Retrospecto

Este será a segunda vez que as equipes se enfrentam na história. A primeira foi justamente no jogo de ida, no Maracanã. Se vencer, o Fluminense chegará a sua 94ª vitória na Copa do Brasil em 179 jogos.

✅ FICHA TÉCNICA

APARECIDENSE X FLUMINENSE

3ª FASE (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de maio, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio Mané Garrincha, em Brasília

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

APARECIDENSE (Técnico: Lúcio Flavio)

Matheus Alves; David Junio, Vanderley, Paulo (Lucas Rocha) e Mario Henrique; Dyego, Enzo, Kaio Nunes; João Marcos, Victor Hugo (Renan Gorne) e Júlio César.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Manoel) e Fuentes; Hércules, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Everaldo.