América-MG x Coritiba: estatísticas, escalações e onde assistir

América-MG e Coritiba se enfrentam pela Série B do Brasileirão







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (04), América-MG e Coritiba se enfrentam pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Coxa levou a melhor e venceu o duelo pelo placar de 1 a 0. O jogo terá início às 19h (de Brasília) com transmissão do SporTV e do Premiere; confira as estatísticas do confronto.

Confira as estatísticas do confronto entre América-MG e Coritiba (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

Estatísticas de América-MG e Coritiba

O América-MG vem para o jogo de hoje após perder para o CRB por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão Série B. No entanto, mesmo com a derrota, a fase da equipe mineira não é ruim, são três vitórias nos últimos cinco jogos. Atualmente, a equipe está na sétima posição do campeonato, com 44 pontos somados até o momento, apenas três atrás do Mirassol, primeiro clube do G4.

Já o Coritiba chega para esta partida após empate sem gols com o Goiás, diante de sua torcida. A fase da equipe paranaense não é impecável, mas está longe de ser ruim, com dois empates e duas vitórias nos últimos cinco jogos. Neste momento, a equipe ocupa a oitava posição da Série B, com 41 pontos somados.

Palpites para o jogo

O jogo promete ser bem equilibrado entre as equipes. Com campanhas semelhantes na Série B, ambos os clubes ainda sonham com a possibilidade do acesso para a Série A de 2025. Jogando diante de sua torcida, o América-MG deve ter uma leve vantagem para o Coritiba, mas não seria um absurdo ver o Coxa levar os três pontos para o Paraná. Confira as estatísticas em tempo real de América-MG e Coritiba.

⚽Escalações prováveis de América-MG e Coritiba

América-MG

Elias; Daniel Borges (Mateus Henrique), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Alê, Juninho, Wallisson (Moisés ou Felipe Amaral); Fabinho (Adyson), Rodriguinho e Brenner (Jonathas) - Técnico: Lisca.

Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Vini Paulista (Morelli) e Josué; Matheus Frizzo, Júnior Brumado e Robson - Técnico: Jorginho.