Altos x Fortaleza: onde assistir, horário e prováveis escalações

Altos e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Albertão, em Teresina. A partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste terá transmissão ao vivo do SBT (canal aberto), da ESPN (canal fechado), do Disney+ (streaming) e do Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

continua após a publicidade

O Altos venceu o River-PI por 1 a 0 no último sábado (8), pelo Campeonato Piauiense e se classificou em primeiro lugar do campeonato. Na Copa do Nordeste, a equipe ainda não venceu e está na vice-lanterna do Grupo A.

O Fortaleza, por sua vez, é a única com equipe 100% de aproveitamento na Copa do Nordes, com duas vitórias nos dois primeiros jogos contra Sport e Moto Club.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Altos e Fortaleza se enfrentam nesta terça (11) (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Altos x Fortaleza

Terceira rodada - Fase de grupos - Copa do Nordeste

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Albertão, em Teresina;

📺 Onde assistir: SBT Nordeste (canal aberto), do Premiere (pay-per-view), da ESPN (canal fechado) e Disney+(streaming).

➡️Brasileirão 2025 só terá dois times sem uma bet como patrocinadora master

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ALTOS: Careca; Negueba, Joécio, Alberte e Savio; Nunes, Leozídio e Dieguinho; Jonathan Barbosa, Padilha e Lucas Reis (Rodrigão). Técnico: Francisco Diá.

continua após a publicidade

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Brítez (David Luiz), Kuscevic e Diogo Barbosa (Bruno Pacheco); Zé Welison, Pol Fernández e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

➡️Sorteio da Copa do Brasil 2025: veja como ficaram as chaves e os confrontos