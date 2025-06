Alemanha e Portugal se enfrentam em duelo válido pela Nations League. A partida acontece nesta quarta-feira (4), na Allianz Arena, em Munique (ALE), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN/Disney+ e do SporTV. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Este será o primeiro confronto entre as seleções na Nations League e o primeiro fora de um torneio de grande porte desde 1997. A Alemanha chega embalada, tendo perdido apenas uma das últimas 11 partidas em casa, enquanto Portugal tenta quebrar um histórico desfavorável: os alemães venceram os últimos cinco confrontos diretos, incluindo duelos na Copa do Mundo de 2006 e 2014, além das Euros de 2008, 2012 e 2020.

continua após a publicidade

A equipe de Julian Nagelsmann avançou à semifinal após uma campanha sólida, vencendo seu grupo e superando a Itália nas quartas, apesar de algumas dificuldades defensivas. Já Portugal, comandado por Roberto Martínez, chegou às semifinais com um desempenho irregular, escapando da eliminação nos últimos minutos contra a Dinamarca.

Mesmo sendo apontado como azarão entre os semifinalistas, Portugal conta com jogadores experientes, muitos dos quais fizeram parte da equipe campeã da Nations League em 2019. A partida promete ser equilibrada e pode ser crucial para ambas as seleções na preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Alemanha e Portugal pela Nations League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Alemanha x Portugal

Semifinal — Nations League

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de junho, às 16 horas (de Brasília)

📍 Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

👁️ Onde assistir: ESPN/Disney+ e SporTV

🟨 Arbitragem: Slavko Vinčić (árbitro principal); Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič (assistentes); Matej Jug (quarto árbitro)

📺 VAR: Alen Borošak

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)

Ter Stegen; Kimmich, Tah, Anton, Mittelstadt; Gross, Goretzka; Gnabry, Wirtz, Sane; Undav

Portugal (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Bernardo, Vitinha, Joao Neves, Fernandes; Diogo Jota, Ronaldo

➡️Seguindo os passos dos pais; veja filhos de astros do futebol que atuam no futebol de base

A seleção de Portugal vai em busca de mais uma final de Nations League, veja onde assistir o duelo contra a Alemanha (Foto: Damir Sencar/AFP)