Alavés x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Robert Lewandowski comemora gol pelo Barcelona (Foto: LLuis Gene/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 13:02 • Rio de Janeiro

Neste domingo, 6 de outubro, o Alavés recebe o Barcelona às 11h15 (horário de Brasília), em jogo válido pela 9ª rodada da La Liga. A bola rola no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria, na Espanha.

Alavés x Barcelona: últimas notícias e escalações



Alavés: duas derrotas consecutivas

O Alavés faz campanha mediana na atual edição do Campeonato Espanhol. Em 8 rodadas disputadas, o clube acumula 4 derrotas, 3 vitórias e um empate. Em sua partida mais recente, o Alavés perdeu para o Getafe por 2 a 0 fora de casa. Com o resultado adverso, o Alavés conheceu a 2ª derrota consecutiva.



➡️Hansi Flick exige mais do Barcelona mesmo com goleada na Champions League



Hansi Flick com 'cara de poucos amigos' durante Barcelona 5x0 Young Boys, pela Champions League (Foto: LLUIS GENE / AFP

A partida Alavés x Barcelona, válida pela 9ª rodada da La Liga, terá transmissão ao vivo para todo Brasil de forma exclusiva pela plataforma de streaming Disney+.

O técnico Luis García segue sem saber se terá o lateral-direito Hugo Novoa à disposição. Isso porque o espanhol segue em recuperação de uma lesão muscular. Fora isso, o técnico terá todo o elenco disponível, e deve ir com força máxima para tentar surpreender o líder da La Liga.

Barcelona: líder com desfalques



O Barcelona faz ótima campanha na temporada e lidera a La Liga com 21 pontos conquistados. Em sua última mais recente, o Barcelona atropelou o Young Boys por 4 a 0 na 2ª rodada da Champions League. Antes disso, o clube catalão conheceu a primeira derrota da temporada, ao perder para o Osasuna por 4 a 2 na 8ª rodada da La Liga.

O técnico Hansi Flick segue sem diversos atletas que estão no departamento médico do clube: Ter Stegen, Fermín López, Dani Olmo, Marc Bernal, Andreas Christensen, Ronald Araújo e Gavi. Para o confronto com Alavés o goleiro ex-Arsenal, Wojciech Szczesny pode fazer sua estreia com a camisa do Barcelona.