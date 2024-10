Szczęsny é o novo goleiro do Barcelona (Foto: Olimpik/NurPhoto via AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 12:56 • Barcelona (ESP)

Aposentado por cerca de um mês, Wojciech Szczęsny aceita voltar aos gramados e fecha com Barcelona, após lesão grave de Ter Stegen. O clube catalão anunciou, nesta quarta-feira (2), a contratação do goleiro de 34 anos para uma temporada.

➡️Joia do Palmeiras é disputada por Real, Barça e gigantes ingleses, segundo site

- Eu não tinha certeza se estava pronto para novos desafios, mas falei com minha família, falei com meus amigos e todos me disseram o quão estúpido seria se não aceitasse. Então, concordei com eles, Lewandowski desempenhou um papel importante porque foi a primeira pessoa a ter a ideia para tentar me convencer - contou o mais novo goleiro do Barça.

O goleiro polonês havia anunciado sua aposentadoria, ao deixar o Juventus antes do fim de contrato, em agosto desse ano. Szczęsny atuou na equipe italiana nos últimos sete anos de sua carreira, conquistando oito títulos - Campeonato Italiano (3x), Copas da Itália (3x) e Supercopas da Itália (2x) - em 252 partidas disputadas.

- É um momento de maior orgulho. Eu estava honestamente preparado para recuar. Estar aqui nestes primeiros dois dias na cidade e ver como as pessoas me trataram e como isso é importante para elas me fez sentir orgulhoso e parte desta família emocionante. Embora seja uma grande instituição e um grande clube de futebol, tenho sentido o sentimento de família - celebrou Szczęsny.

Ter Stegen, do Barcelona, é retirado de campo em uma maca (Foto: Jose Jordan/AFP)

Marc Ter Stegen, goleiro do Barcelona, sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, e já foi operado, mas a recuperação será longa. Assim, é previsto que o defensor só retorne para a próxima temporada. O substituto do alemão deve ser Iñaki Peña, que vem defendendo o clube espanhol desde a lesão. Agora, o Barcelona contará também com Szczęsny para reforçar a defesa.

A próxima partida do Barça é o Alavés, em duelo válido pela nona rodada da LaLiga. Na competição, o clube catalão está com sete vitórias em oito jogos, com isso, garantiu a primeira colocação com 21 pontos.