Cristiano Ronaldo joga? Onde assistir Al-Riyadh x Al-Nassr Atual campeão, Al-Nassr visita o Al-Riyadh pela 2ª rodada da Liga Saudita

A Liga Saudita (Saudi Pro League) dá sequência à sua segunda rodada nesta sexta-feira (21). Às 13h (horário de Brasília), o Al-Riyadh recebe o Al-Nassr no Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, em Riade. O confronto opõe duas realidades opostas: os donos da casa tentam somar os primeiros pontos para sair da parte de baixo da tabela, enquanto o atual campeão busca manter os 100% de aproveitamento na temporada. A partida terá transmissão no canal da XSports no YouTube.

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RYD NSR 2ª rodada Campeonato Saudita Data e Hora 13h (horário de Brasília) Local Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, em Riade Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir XSports

O Al-Riyadh estreou na competição com o pé esquerdo ao ser derrotado por 4 a 2 pelo Al-Ettifaq fora de casa, em partida que escancarou a vulnerabilidade defensiva da equipe. Para complicar ainda mais o cenário do técnico Maurício Dulac, o zagueiro titular Rodrigo Abascal cumpre suspensão automática após ser expulso na abertura do torneio. A vaga no miolo de zaga deve ficar com o jovem Marzouq Tambakti, de 23 anos, que atuará ao lado de Mohammed Al-Khaibari. A esperança do time reside nas grandes defesas do goleiro Milan Borjan e nas jogadas em velocidade do egípcio Trezeguet.

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Do outro lado, o Al-Nassr vive um início de ciclo avassalador sob o comando do técnico australiano Ange Postecoglou, que assumiu o cargo em julho. O atual campeão saudita venceu o Al-Fateh por 3 a 0 na estreia da liga e goleou o Al-Diriyah por 4 a 1 na Copa do Rei, acumulando sete gols em apenas dois jogos oficiais. A principal dúvida segue sendo o astro Cristiano Ronaldo: em trabalho especial de recondicionamento físico após disputar a Copa do Mundo por Portugal, o camisa 7 deve iniciar a partida no banco de reservas. Na lateral direita, Sultan Al-Ghannam é desfalque por lesão, dando lugar a Nawaf Boushal.

✅ Ficha do jogo: Al-Riyadh x Al-Nassr

Competição: Campeonato Saudita / Saudi Pro League 2026/27 (2ª rodada)

Campeonato Saudita / Saudi Pro League 2026/27 (2ª rodada) 📅 Data: sexta-feira, 21 de agosto de 2026

sexta-feira, 21 de agosto de 2026 ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

13h00 (horário de Brasília) 📍 Local: Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, Riade (Arábia Saudita)

Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, Riade (Arábia Saudita) 📺 Onde assistir: XSports (YouTube)

📋 Prováveis Escalações

AL-RIYADH: Milan Borjan; Al-Essa, Mohammed Al-Khaibari, Marzouq Tambakti e Hazazi; Al Jayzani, Al-Sobhi e Mensah; Teddy Okou, Trezeguet e Leandro Antunes. Técnico: Maurício Dulac.

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AL-NASSR: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Aymeric Laporte e Salem Al-Najdi; Samú Costa, Marcelo Brozovic e Otávio; Ângelo, Sadio Mané e João Félix. Técnico: Ange Postecoglou.

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