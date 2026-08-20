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Cristiano Ronaldo joga? Onde assistir Al-Riyadh x Al-Nassr

Atual campeão, Al-Nassr visita o Al-Riyadh pela 2ª rodada da Liga Saudita

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 16:40
Atualizado há 2 minutos
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Onde assistir Al-Riyadh e Al-Nassr
Onde asisstir à partida entre Al-Riyadh e Al-Nassr (Arte / Lance!)

A Liga Saudita (Saudi Pro League) dá sequência à sua segunda rodada nesta sexta-feira (21). Às 13h (horário de Brasília), o Al-Riyadh recebe o Al-Nassr no Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, em Riade. O confronto opõe duas realidades opostas: os donos da casa tentam somar os primeiros pontos para sair da parte de baixo da tabela, enquanto o atual campeão busca manter os 100% de aproveitamento na temporada. A partida terá transmissão no canal da XSports no YouTube.

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Al Riyadh escudo onde assistir
RYD
Al Nassr escudo novo onde assistir
NSR
2ª rodada
Campeonato Saudita
Data e Hora
13h (horário de Brasília)
Local
Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, em Riade
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir
XSports

O Al-Riyadh estreou na competição com o pé esquerdo ao ser derrotado por 4 a 2 pelo Al-Ettifaq fora de casa, em partida que escancarou a vulnerabilidade defensiva da equipe. Para complicar ainda mais o cenário do técnico Maurício Dulac, o zagueiro titular Rodrigo Abascal cumpre suspensão automática após ser expulso na abertura do torneio. A vaga no miolo de zaga deve ficar com o jovem Marzouq Tambakti, de 23 anos, que atuará ao lado de Mohammed Al-Khaibari. A esperança do time reside nas grandes defesas do goleiro Milan Borjan e nas jogadas em velocidade do egípcio Trezeguet.

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Do outro lado, o Al-Nassr vive um início de ciclo avassalador sob o comando do técnico australiano Ange Postecoglou, que assumiu o cargo em julho. O atual campeão saudita venceu o Al-Fateh por 3 a 0 na estreia da liga e goleou o Al-Diriyah por 4 a 1 na Copa do Rei, acumulando sete gols em apenas dois jogos oficiais. A principal dúvida segue sendo o astro Cristiano Ronaldo: em trabalho especial de recondicionamento físico após disputar a Copa do Mundo por Portugal, o camisa 7 deve iniciar a partida no banco de reservas. Na lateral direita, Sultan Al-Ghannam é desfalque por lesão, dando lugar a Nawaf Boushal.

✅ Ficha do jogo: Al-Riyadh x Al-Nassr

  • Competição: Campeonato Saudita / Saudi Pro League 2026/27 (2ª rodada)
  • 📅 Data: sexta-feira, 21 de agosto de 2026
  • ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium, Riade (Arábia Saudita)
  • 📺 Onde assistir: XSports (YouTube)

📋 Prováveis Escalações

AL-RIYADH: Milan Borjan; Al-Essa, Mohammed Al-Khaibari, Marzouq Tambakti e Hazazi; Al Jayzani, Al-Sobhi e Mensah; Teddy Okou, Trezeguet e Leandro Antunes. Técnico: Maurício Dulac.

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AL-NASSR: Bento; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Aymeric Laporte e Salem Al-Najdi; Samú Costa, Marcelo Brozovic e Otávio; Ângelo, Sadio Mané e João Félix. Técnico: Ange Postecoglou.

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