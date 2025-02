Al-Nassr x Al-Wasl: onde assistir, horário e prováveis escalações

Al-Nassr e Al-Wasl se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Al-Awwal Park, em Riyadh. O confronto válido pela sétima rodada da Champions Asiática terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

As duas equipes já estam classificadas para a próxima etapa da competição. O Al-Nassr é o terceiro colocado do Grupo B, com 13 pontos. O novo reforço da equipe, Jhon Durán já está a disposição do técnico Stefano Pioli e pode estrear.

O Al-Wasl é o quinto colocado, com dois pontos a menos que o adversário de segunda-feira. O centroavante brasileiro João Pedro, é um dos principais nomes da equipe.

Jogos de hoje: Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, entra em campo (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr e Al-Wasl (onde assistir, horário e prováveis escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

AL-NASSR x AL-WASL

7ª rodada — Champions Asiática

📆 Data e horário: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riyadh

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-NASSR: Bento; Al-Ghannam, Mohamed Simakan, Ali Lajami e Nawaf Boushal; Brozovic e Alkhaibari (Al-Hassan); Ângelo, Al-Sulaiheem e Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.

AL-WASL: Khaled Saif; Juma Awad, Seung-hyun Jung, Alexis Pérez e Saleh Khamis; Siaka Sidibe e Suroor; Adama Diallo (Fábio Lima), Nicolás Giménez e Ali Saleh; João Pedro. Técnico: Milos Milojevic.