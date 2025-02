Lewandowski decide, Barcelona vence e segue vivo na briga pelo título da La Liga

O Barcelona venceu o Deportivo Alavés por 1 a 0 em jogo válido pela 22ª rodada da La Liga. Apesar do contraste entre as posições na tabela, os times fizeram uma partida equilibrada no Olímpico de Montjuïc, e coube a Lewandowski, artilheiro blaugrana na temporada, decidir o resultado com um gol no segundo tempo.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Barcelona aproveita o tropeço do Real Madrid e se aproxima na briga pela liderança da La Liga. São 45 pontos somados, três a menos que o Atlético, vice, e quatro a menos que os Merengues.

➡️ Real Madrid vive clima de ‘guerra’ com arbitragem na Espanha; entenda

Barcelona 1x0 Alavés: como foi o jogo?

Quem esperava um passeio do melhor ataque do futebol espanhol na manhã deste domingo (2) se frustrou com a partida em solo catalão. Apesar de dono das ações da partida, o Barcelona encontrou dificuldades para furar a defesa montada por Eduardo Coudet, ex-treinador do Internacional e atual comandante do Alavés. Com poucas chances criadas por ambos os lados na primeira etapa, os times voltaram aos vestiários com o zero no placar.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, liderado pela individualidade de Lamine Yamal pelo lado direito do ataque, o Barcelona passou a criar com maior volume e perigo. O jovem liderou a articulação de jogadas, tanto para si, quanto para os companheiros de equipe, e foi desta forma que os donos da casa alcançaram a vantagem: uma tentativa frustrada de chute a gol da promessa de La Masia se tornou uma assistência para Robert Lewandowski, que oportunista e bem posicionado, completou para po gol vazio. Este foi o 30º tento do polonês em 32 jogos na temporada.

Lewandowski comemora gol pelo Barcelona (Foto: Josep Lago/AFP)

Com a vantagem, o Barcelona seguiu com presença no ataque, mas assim como foi no decorrer do jogo, teve dificuldades de agredir com perigo. Por outro lado, a equipe deixou o gramado sem ser vazada, uma das maiores cobranças de Hansi Flick ao elenco nos últimos jogos.

continua após a publicidade

Um destaque preocupante da partida foi o choque de cabeça entre Gavi, do Barcelona, e Tomas Conechny, do Alavés, aos 14' do primeiro tempo. Os jogadores precisaram de susbtituição após uma disputa aérea no meio de campo e deram lugar a Fermín, pelos mandantes, e Carlos Martín, pelos visitantes. Os atletas foram encaminhados ao hospital durante a partida.

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA 1 X 0 DEP. ALAVÉS

22ª RODADA - LA LIGA



🗓️ Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 10h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico de Montjuïc, em Barcelona (ESP);

🥅 Gols: Lewandowski (16'/2°T) (BAR)

🟨 Cartões amarelos: Gavi, Raphinha, Araújo, Fermín e Yamal (BAR); Tenaglia e Benevidez (ALA)

⚽ ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e Baldé; Casadó e Pedri; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Lewandowski.

ALAVÉS (Técnico: Eduardo Coudet)

Owono; Tenaglia, Mourino, Diarra e Sánchez; Guevara e Blanco; Conechny, Vicente e Guridi; Kike García

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional