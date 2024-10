Al Nassr x Al Orobah: onde assistir, escalações e horário

Equipe do Al-Nassr (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 20:01 • Rio de Janeiro

O jogo entre Al Nassr e Al Orobah será neste sábado, 5 de outubro de 2024, às 12h15 (horário de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Saudita. Você pode assistir à partida ao vivo pelo canal Bandsports (TV fechada) ou gratuitamente pelo Canal GOAT no YouTube.



CR7 em ação pelo Al-Nassr (Foto: AFP)<br>



Prováveis Escalações:

• Al Nassr: Bento; Al Najdi, Al-Fatil, Simakan, Al Ghanam; Ângelo, Abdullah Alkhaibari, Talisca, Otávio, Mané; Cristiano Ronaldo (que é dúvida por lesão). Técnico: Stefano Pioli.

• Al Orobah: Coucke; Al Maqati, Kandouss, Zouma, Al-Zubaidi; Fahad Al Zubaidi, Gudmundsson, Seri, Muhar, Cristian Tello; Boateng. Técnico: Álvaro Pacheco



Como chega o Al Nassr:

O Al Nassr vem em uma boa fase, ocupando o quarto lugar no Campeonato Saudita. A equipe de Cristiano Ronaldo não perde desde 17 de agosto de 2024, com quatro vitórias consecutivas, incluindo um triunfo recente sobre o Al Rayyan pela Liga dos Campeões da Ásia. No entanto, existe a preocupação com a possível ausência de Cristiano Ronaldo, que sofreu uma distensão muscular e pode ser poupado



Como chega o Al Orobah:

Apesar de ter um investimento menor, o Al Orobah está em boa forma e ocupa a nona posição na tabela. A equipe vem de três jogos de invencibilidade no Campeonato Saudita, com duas vitórias consecutivas. No entanto, eles foram eliminados recentemente da Copa do Rei Saudita, perdendo para o Qadisiya.