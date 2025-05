Ficha do jogo NAS ITI 30ª rodada Campeonato Saudita Data e Hora Quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 15h (de Brasília) Local Estádio Universidade Rei Saud, Riade (ARS) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir BandSports e Canal GOAT

Em um confronto de topo de tabela, Al Nassr e Al Ittihad se enfrentam nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Saudita, no Estádio Universidade Rei Saud, Riade (ARS). O confronto será transmitido pela BandSports e pelo Canal GOAT.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Al-Ittihad chega como líder da competição, com 68 pontos, e está muito próximo de conquistar o título. Já o Al-Nassr ocupa a terceira posição, com 60 pontos, e busca uma vitória para se aproximar do topo da tabela.

continua após a publicidade

O jogo marca o encontro entre o artilheiro do Campeonato Saudita, Cristiano Ronaldo, que tem 23 gols, e o jogador com mais assistências, Moussa Diaby, que tem 14 passes para gol na competição.

Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad pelo Campeonato Saudita (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Nassr X Al-Ittihad

30ª RODADA - CAMPEONATO SAUDITA

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 15h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Universidade Rei Saud, Riade (ARS);

📺Onde assistir: BandSports e Canal GOAT.

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Nassr (Técnico: Stefano Pioli)

Bento; Al-Ghannam, Simakan, Lajami, Boushal; Otávio, Brozovic, Al-Hassan, Sadio Mané; Wesley e Cristiano Ronaldo.

Al-Ittihad (Técnico: Laurent Blanc)

Al-Mahasneh; Al-Sagour, Al-Mousa, Pereira e Kadesh; Kanté e Fabinho; Diaby, Aouar e Hernández; Benzema.