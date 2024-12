Al-Ittihad e Al-Nassr se enfrentam nesta sexta-feira (6), em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Saudita. A bola às 14h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, com transmissão de Bandsports e Canal GOAT. Os Tigres lideram a competição com 33 pontos, enquanto os Cavalheiros de Riad ocupam a terceira colocação com 25 pontos.

Tudo sobre o jogo entre Al-Ittihad e Al-Nassr (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Ittihad x Al-Nassr

13ª RODADA- PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sexta-feira, 6 de dezembro de 2024, às 14h (de Brasília);

📍 Local: King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita;

📺 Onde assistir: Bandsports e Canal GOAT;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-ITTIHAD (Técnico: Laurent Blanc)

Rajkovic; Shanqeeti, Danilo Pereira, Kadesh, Mitaj; Fabinho, Kanté; Hawsawi, Aouar, Bergwijn; Benzema.

AL-NASSR (Técnico: Stefano Pioli)

Bento; Al-Ghannam, Lajami, Laporte, Boushal; Brozovic, Alkhaibari; Ângelo, Otávio, Mané; Cristiano Ronaldo.

