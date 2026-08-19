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Al-Fayha x Al-Hilal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Campeonato Saudita

Equipes se enfrentam pela 2º rodada da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 12:57
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Al Fayha x Al Hilal pela 2ª rodada do Campeonato Saudita (Arte: Lance!)
Al Fayha x Al Hilal pela 2ª rodada do Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

O Al-Fayha recebe o Al-Hilal nesta quinta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Al Majma'ah Sports City Stadium, em Al Majma'ah, pela segunda rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT e pela XSports.

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O Al-Fayha busca seus primeiros pontos na competição após perder para o Neom na estreia. A equipe comandada por Fábio Carille, porém, chega embalada pela vitória sobre o Al-Adalah na Copa do Rei. Hugo Moura, ex-Vasco, marcou dois gols no triunfo por 2 a 0 e aparece como uma das opções importantes do time para o confronto.

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Ficha do jogo

Al Fayha escudo
FAY
Escudo do Al-Hilal - Onde assistir
HIL
2ª rodada
Campeonato Saudita
Data e Hora
quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 15h (de Brasília)
Local
Al Majma'ah Sports City Stadium, em Al Majma'ah, Arábia Saudita
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Do outro lado, o Al-Hilal iniciou a campanha com goleada sobre o Al-Faisaly e também venceu o Al Raed pela Copa do Rei. Sob o comando de Simone Inzaghi, a equipe tenta manter o bom momento e somar mais três pontos no Campeonato Saudita.

Tudo sobre Al-Fayha x Al-Hilal (onde assistir, horário e escalações):

FICHA TÉCNICA

Al-Fayha 🆚 Al-Hilal
Campeonato Saudita - 2ª rodada

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Al Majma'ah Sports City Stadium, em Al Majma'ah, Arábia Saudita
📺 Onde assistir: Canal GOAT e Xsports (streaming)

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟠 Al-Fayha (Técnico: Fábio Carille)
Orlando Mosquera; Al Baqawi, Paulo Oliveira, Mokher Al-Rashidi e Bamsaud; Al Qahtani, Hugo Moura, Alfa Semedo e Fashion Sakala; Jason e Ganvoula.

🔵 Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)
Bounou; Mahzari, Koulibaly, Ali Lajami e Moteb Al-Harbi; Rúben Neves; Summerville, Milinkovic-Savic, Kanno e Malcom; Benzema.

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Al Fayha x Al Hilal pela 2ª rodada do Campeonato Saudita (Arte: Lance!)
Al Fayha x Al Hilal pela 2ª rodada do Campeonato Saudita (Arte: Lance!)
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