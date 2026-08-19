Al-Fayha x Al-Hilal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Campeonato Saudita
Equipes se enfrentam pela 2º rodada da competição
O Al-Fayha recebe o Al-Hilal nesta quinta-feira (20), às 15h (de Brasília), no Al Majma'ah Sports City Stadium, em Al Majma'ah, pela segunda rodada do Campeonato Saudita. A partida terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT e pela XSports.
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O Al-Fayha busca seus primeiros pontos na competição após perder para o Neom na estreia. A equipe comandada por Fábio Carille, porém, chega embalada pela vitória sobre o Al-Adalah na Copa do Rei. Hugo Moura, ex-Vasco, marcou dois gols no triunfo por 2 a 0 e aparece como uma das opções importantes do time para o confronto.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Al-Hilal iniciou a campanha com goleada sobre o Al-Faisaly e também venceu o Al Raed pela Copa do Rei. Sob o comando de Simone Inzaghi, a equipe tenta manter o bom momento e somar mais três pontos no Campeonato Saudita.
Tudo sobre Al-Fayha x Al-Hilal (onde assistir, horário e escalações):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Fayha 🆚 Al-Hilal
Campeonato Saudita - 2ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Al Majma'ah Sports City Stadium, em Al Majma'ah, Arábia Saudita
📺 Onde assistir: Canal GOAT e Xsports (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟠 Al-Fayha (Técnico: Fábio Carille)
Orlando Mosquera; Al Baqawi, Paulo Oliveira, Mokher Al-Rashidi e Bamsaud; Al Qahtani, Hugo Moura, Alfa Semedo e Fashion Sakala; Jason e Ganvoula.
🔵 Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)
Bounou; Mahzari, Koulibaly, Ali Lajami e Moteb Al-Harbi; Rúben Neves; Summerville, Milinkovic-Savic, Kanno e Malcom; Benzema.
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