Ficha do jogo ETI HIL 17ª rodada Campeonato Saudita Data e Hora Sexta (11), às 15h (de Brasília) Local EGO stadium, em Dammam (SAU) Árbitro Onde assistir Bandsports (TV fechada)

Al-Ettifaq x Al-Hilal enfrentam em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Saudita. A partida acontece nesta sexta-feira (11), no EGO stadium, em Dammam (SAU), às 15h (de Brasília), com transmissão da Bandsports (TV fechada).

No Campeonato Saudita, o Al-Ettifaq está na oitava colocação, com 36 pontos (10 vitórias, seis empates e 10 derrotas) após 27 rodadas. O Al-Hilal, por sua vez, tem 57 (18 vitórias, três emptes e cinco derrotas), na terceira posição da liga nacional.

Na última rodada, o time de Jorge Jesus vem perdeu por 3 a 1 em casa para o Al-Nassr, liderados pelo comandante Stefano Pioli. O clássico de Riade teve o placar aberto pelo time visitante, com Al-Hassan acertando bonito chute no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, Cristiano Ronaldo ampliou. Quinze minutos depois, Al-Bulaihi diminuiu para o time da casa, mas CR7 cobrou pênalti no fim e definiu o placar.

Tudo sobre o jogo entre Al-Ettifaq x Al-Hilal pelo Campeonato Saudita (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Ettifaq x Al-Hilal

27ª rodada — Saudi Pro League

📆 Data e horário: sexta-feira, 11 de abril, às 15h (de Brasília);

📍 Local: EGO stadium, em Dammam (SAU);

👁️ Onde assistir: Bandsports (TV fechada).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢🔴 Al-Ettifaq (Técnico: Saad Al-Shehri)

Marek Rodak; Jack Hendry, Abdullah Khateeb, Abdulbasit Hindi; Radhi Al Otaibi, Alvaro Medran, Ali Mukhtar, João Costa; Georginio Wijnaldum, Demarai Gray, Vitinho.

🔵⚪ Al-Hilal (Técnico: Jorge Jesus)

Bono; Hamad Al Yami, Kalidou Koulibaly, Ali Hadi Albulayhi, Moteb Al-Harbi; Kaio, Malcom, Ruben Neves, Mohamed Kanno; Salem Al Dawsari, Marcos Leonardo.

