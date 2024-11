Al Ahli x Al Shorta: onde assistir, estatísticas, escalações e palpites

Veja tudo sobre o jogo entre Al Ahli e Al Shorta (Foto: Divulgação/ Al-Ahli)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 01:00 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (04), Al Ahli e Al Shorta jogam pela quarta rodada da Champions League da Ásia. A partida terá início a partir das 13h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de streaming da Disney+; confira as estatísticas do jogo entre Al Ahli e Al Shorta.

O Al Ahli espera manter a boa sequência na competição; veja as informações do jogo entre Al Ahli e Al Shorta (Foto: Divulgação / Al-Ahli)

Estatísticas de Al Ahli e Al Shorta

O Al Ahli chega para o jogo de hoje após perder sua última partida no Campeonato Saudita, na última quinta-feira (31), para o Al-Ittihad, pelo placar de 1 a 0. Na competição, a equipe do brasileiro Roberto Firmino ocupa a nona posição, com 11 pontos somados. Já na Champions League da Ásia, a equipe saudita começou bem a sua jornada. Em três jogos, foram três vitórias, com 100% de aproveitamento até então, ocupando a segunda posição do grupo B, atrás somente do Al Hilal.

Já o Al Shorta vem para esta partida após também vencer seu último jogo pelo Campeonato do Iraque, contra o Al Naft, pelo placar de 2 a 0. A equipe é a líder da competição nacional, com quatro vitórias e dois empates em seis jogos feitos, com 14 pontos somados. Pela Champions League da Ásia, no entanto, o time ainda não conseguiu mostrar a mesma força e ocupa apenas a nona colocação de seu grupo, com apenas dois pontos somados.

Palpites para o jogo

Para o este jogo, o favoritismo é todo do Al Ahli. Mesmo que ainda não tenha engrenado no Campeonato Saudita, a equipe de Firmino tem feito uma boa Champions da Ásia até aqui, e deve seguir com a boa fase. No entanto, o retrospecto do time em casa não é dos melhores, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. Já o Al Shorta tem basicamente o mesmo retrospecto jogando longe de sua torcida, com duas vitórias, dois empates e uma derrota confira as estatísticas do jogo entre Al Ahli e Al Shorta em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Al Ahli e Al Shorta

Al Ahli

Al-Sanbi; Yaslam, Ibañez, Hamed, Majrashi; Al Asmari, Kessie, Albrikan; Veiga, Mahrez, Toney - Técnico: Matthias Jassle.

Al Shorta

Basil; Al Manaa, Bindjeme II, Younis, Yahya; Yaseen, Jasim, Moumouni; Youssef, Al Mawaas, Ali - Técnico: Ahmed Salah.