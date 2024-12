Ajax x Utrecht: onde assistir ao vivo, estatísticas e palpites

Nesta quarta-feira (04), Ajax e Utrecht se enfrentam em partida atrasada da quinta rodada da Eredivise, campeonato nacional da Holanda. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de streaming do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Ajax vem de vitória contra o NEC pela Eredivise; equipe enfrenta o Utrecht nesta quarta (Foto: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

Estatísticas de Ajax e Utrecht

O Ajax chega para o jogo de hoje após ter vencido o NEC, em jogo válido pela Eredivise, pelo placar de 2 a 1. A equipe é a segunda colocada de sua competição nacional, e uma vitória hoje o coloca a apenas cinco pontos de distância para o líder, PSV. Na Europa League, o time vai bem e é o sexto colocado da classificação geral, com 10 pontos. Nos últimos cinco confrontos, são três vitórias, um empate e uma derrota.

Já o Utrecht vem para a partida de hoje após ter perdido seu último embate, para o líder da Eredivise, PSV, por 5 a 2. A equipe vem fazendo um ótimo começo de competição, na terceira posição da tabela, com 31 pontos somados. Uma vitória contra o Ajax deixaria o time na vice-liderança. Em seus últimos cinco jogos, são quatro vitórias e uma derrota.

Palpites para o jogo

O confronto entre as equipes marca um favoritismo ao Ajax. No entanto, não se pode subestimar a equipe do Utrecht, que vem fazendo um bom campeonato holandês até aqui, estando apenas um ponto atrás da tradicional equipe da Holanda. Em seus últimos cinco jogos em casa, o Ajax possui cinco vitórias, um retrospecto perfeito, enquanto o Utrecht também tem o mesmo número de vitórias, em seus últimos cinco confrontos fora de casa.

⚽Escalações prováveis de Ajax e Utrecht

Ajax

Pasveer; Rensch, Sutalo, Kaplan e Hato; Van Den Boomen, Klaassen e Taylor; Berghuis, Hlynsson e Weghorst - Técnico: Francesco Farioli.

Utrecht

Barkas; Horemans, Didden, Viergever e Elkarouani; Fraulo, Jensen e Aaronson; Rodriguez, Cathline e Descotte - Técnico: Ron Jans.