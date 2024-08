Vai passar Rebeca Andrade? Veja com quantas medalhas Isaquias Queiroz pode terminar as Olimpíadas de Paris

Isaquias conquitou seu primeiro ouro em Tóquio (Foto: Jonne Roriz / COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 16:12 • Paris (FRA)

Após conquistar a medalha de ouro no salto, Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis medalhas. Porém, o recorde da ginasta pode ser alcançado por Isaquias Queiroz, favorito a vencer medalhas na canoagem.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Clique aqui e acompanhe as últimas notícias em tempo real

Isaquias já conquistou quatro medalhas olímpicas, sendo uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Nas Olimpíadas do Rio 2016, o canoísta entrou na história ao se tornar o primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas em uma única edição dos Jogos. Em Tóquio 2020, veio a grande consagração de Queiroz, ao conquistar o ouro na categoria C-1 1000.

➡️ Rebeca comemora prata nas Olimpíadas e comenta apoio de Simone Biles

Nas Olimpíadas de Paris 2024, Isaquias Queiroz vai competir em duas categorias, na C1 1000 e na C2 500, e é favorito em ambas. Caso conquiste, o brasileiro apenas se iguala a Rebeca Andrade com seis medalhas e só pode desempatar nos Jogos de Los Angeles, em 2028.

🏆 Ranking dos maiores medalhistas olímpicos brasileiros

Rebeca Andrade (Ginástica) - dois ouros, três pratas e um bronze

Robert Scheidt (Vela) - dois ouros, duas pratas e um bronze

Torben Grael (Vela) - dois ouros, uma prata e dois bronzes

Serginho (Vôlei) - dois ouros e duas pratas

Isaquias Queiroz (Canoagem) - um ouro, duas pratas e um bronze

Gustavo Borges (Natação) - duas pratas e dois bronzes

(Foto: Miriam Jeske/COB)

🎖️ As medalhas olímpicas de Rebeca Andrade

🥇 Ouro: solo em Paris

🥇 Ouro: salto em Tóquio

🥈 Prata: individual geral em Tóquio

🥈 Prata: individual geral em Paris

🥈 Prata: salto em Paris

🥉 Bronze: equipes em Paris

🎖️ As medalhas olímpicas de Isaquias Queiroz

🥇 Ouro: C-1 1000 em Tóquio

🥈 Prata: C-1 1000 no Rio de Janeiro

🥈 Prata: C-2 1000 no Rio de Janeiro

🥉 Bronze: C-1 200 no Rio de Janeiro

🕐 Agenda de Isaquias Queiroz

06 de agosto, terça-feira

05h30 - C2 500m Masculino - Eliminatórias

08h50 - C2 500m Masculino - Quartas de final

07 de agosto, quarta-feira

06h40 - C1 1000m Masculino - Eliminatórias

09h40 - C1 1000m Masculino - Quartas de final

08 de agosto, quinta-feira

06h20 - C2 500m Masculino - Semifinais

08h20 - C2 500m Masculino - Final

09 de agosto, sexta-feira

06:30 - C1 1000m Masculino - Semifinais

08:50 - C1 1000m Masculino - Finais