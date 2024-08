Último dia de Olimpíadas; Veja a live do Lance! neste domingo (11)

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 20:12 • Paris (FRA)

No último dia de Olimpíadas, Arthur Mota, Gustavo Chagas e Pedro Leal comentam os principais acontecimentos da despedida olímpica. Cerimônia de encerramento, balanço geral do Brasil no evento e muito mais. Tudo isso com muita leveza e bom humor do jeito que só o Lance! sabe.

