Surfe nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir a Gabriel Medina x João Chianca

Gabriel Medina em Teahupo'o, Taiti, pelos Jogos Olímpicos (Foto: Jerome BROUILLET / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 13:55 • Teahupo'o (TAI)

Após dias sem disputas devido às condições do mar, o surfe masculino está de volta para os seus momentos decisivos. As provas serão realizadas nesta quinta-feira (1º), a partir das 18h48, com transmissão do Sportv2 e CazéTv. Mas claro, as competições só serão realizadas caso as condições do mar sejam favoráveis aos participantes.

No mar, teremos Gabriel Medina e João Chianca, o “Chumbinho”, que vão duelar pela vaga, Tatiana Weston-Webb e Caitlin Simmers, e mais um duelo brasileiro entre Luana Silva e Tainá Hinckel.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Medina deu um show e conquistou a sua vaga nas quartas de final, tendo a maior nota das Olimpíadas no surfe, 9.90. Chianca também teve um bom desempenho nas oitavas, no entanto, teve que correr um pouquinho atrás da vaga.

Esta é a segunda vez do surfe em uma edição dos Jogos Olímpicos e a primeira edição que a modalidade não será realizada nas praias do país sede, mas sim, no Taiti, uma das ilhas que fazem parte da Polinésia Francesa.

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS 2024

GABRIEL MEDINA X JOÃO CHIANCA — SURFE MASCULINO

📆 Data: 1º de agosto de 2024, quinta-feira

⏰ Horário: 20h00 (Horário de Brasília)

🌏 Local: Teahupoo, Taiti

📺 Onde Assistir: TV Globo, Sportv e CazéTV

JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS 2024

TATIANA WESTON-WEBB X CAITLIN SIMMERS — SURFE FEMININO

📆 Data: 1º de agosto de 2024, quinta-feira

⏰ Horário: 17h (Horário de Brasília)

🌏 Local: Teahupoo, Taiti

📺 Onde Assistir: TV Globo, Sportv e CazéTV

JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS 2024

LUANA SILVA X TAINÁ HINCKEL — SURFE FEMININO

📆 Data: 1º de agosto de 2024, quinta-feira

⏰ Horário: 17h36 (Horário de Brasília)

🌏 Local: Teahupoo, Taiti

📺 Onde Assistir: TV Globo, Sportv e CazéTV